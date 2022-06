Nelle Eolie 15 mila al voto per scegliere tre sindaci

Sono quasi 15 mila gli elettori che domenica nei Comuni di Lipari, Santa Marina e Malfa si recheranno alle urne per eleggere sindaci e consiglieri comunali.

Nel Comune più grande, Lipari, sono quattro i candidati a primo cittadino: Annarita Gugliotta, avvocato, Gaetano Orto, avvocato, vice sindaco nella giunta Giorgianni, Riccardo Gullo, già primo cittadino di Santa Marina Salina e Leni, ed Emanuele Carnevale, ingegnere-albergatore. La campagna elettorale è stata anche infuocata imperniata sul grande porto di Lipari e sulla sanità con la carenza di organico nell’ospedale, ma anche al Comune che ha il bilancio in rosso. La grande scommessa sarà l’utilizzo dei 53 milioni di euro del Pnrr per far diventare l’arcipelago “Isole Verdi».

A Malfa c’è un solo candidato a sindaco: l’uscente Clara Rametta. Basterà superare il quorum del 50% per essere eletta insieme a tutti i consiglieri della sua lista.

A Santa Marina Salina i candidati a sindaco sono due: l’uscente Domenico Arabia, sostenuto dall’ex sindaco Massimo Lo Schiavo, e Santino Ofria, architetto che può contare sull’appoggio anche dell’ex minoranza. Nei tre Comuni sono scomparsi i simboli dei partiti a vantaggio di liste civiche.

