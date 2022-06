Elezioni a Messina, i seggi tutti aperti regolarmente alle 7

A Messina, a differenza di Palermo, le 253 sezioni elettorali ed i seggi speciali del Comune si sono regolarmente costituiti stamani con i rispettivi presidenti e scrutatori per le Consultazioni Amministrative e Referendarie. Sono anche iniziate le operazioni di voto che proseguiranno sino alle ore 23. Per le Elezioni Amministrative e il Referendum sulla istituzione del nuovo Comune di Montemare risultano iscritti a votare 192 mila 072 elettori, di cui 90.982 uomini e 101.090 donne; per i cinque Referendum nazionali invece gli elettori sono 179 mila 508, di cui 84.429 uomini e 95.079 donne.

© Riproduzione riservata