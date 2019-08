Perseguita e maltratta i genitori a Messina, arrestato 45enne

I carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro hanno arrestato un 45enne del luogo per maltrattamenti in famiglia. I militari hanno eseguito l’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Messina. Protagonisti della vicenda, due anziani genitori che hanno convissuto con il figlio persecutore per anni, durante i quali hanno subito minacce e continui atti di vessazione.

Il figlio, dopo aver ricevuto gratuitamente in uso dall’anziana coppia parte dell’immobile, li ha maltrattati, denigrandoli con frasi di ogni tipo e causandogli sofferenze morali ed un continuo stato di avvilimento e disagio, solo perchè chiedevano giustificazione del motivo per cui arrecasse danni all’abitazione. L’uomo non ha esitato a minacciare di morte e compiere atti di sopraffazione fino al punto di afferrare il padre per il collo in modo tale da fargli perdere il respiro e causargli degli attacchi di tosse.

La pressante ed immotivata violenza unita alle sofferenze morali patite hanno aperto gli occhi all’anziana coppia e l’hanno finalmente convinta a denunciare. I carabinieri hanno ricostruito il clima di terrore in cui i coniugi sono stati costretti a vivere per anni ed arrestato il 45enne .(AGI)

