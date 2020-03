A 15 anni tramortito sul campo, in due si precipitano e lo salvano

Sfiorata la tragedia lunedì scorso durante una partita di settore giovanile tra Gioiosa Marea e Mistretta. Andrea stava disputando la gara di play off del campionato provinciale under 15, tra gli allievi del club Tyrrenium di Gioiosa Marea ed i ragazzi della Polisportiva Mistretta, sul campo «Vasi» di Gliaca di Piraino, quando è stato vittima di un incidente ed ha subito un colpo in testa, andando in arresto cardiaco.

I suoi angeli custodi, come riporta Francesca Alascia in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sono un radiologo in pensione, Dino Pispicia, che era a bordo campo in qualità di accompagnatore della squadra ospite, e una mamma che di professione fa l'infermiera che sono intervenuti salvandogli la vita.

