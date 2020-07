Tentata rapina, lesioni e possesso di armi: arrestato un 19enne a Messina

Un giovane di 19 anni, Anass Barakah, di origine marocchina, è stato arrestato ieri intorno alle 23 a Messina per aver tentato di rapinare una donna e di aggredirne il compagno con un coltello. È accaduto nei pressi di via Santa Marta, la polizia lo ha fermato e condotto alla caserma Calipari.

Mentre il giovane gesticolava per attirare l'attenzione delle auto in transito, la donna, che si trovava a bordo della sua auto, è stata bloccata in strada dallo stesso 19enne. La vittima, credendo che l'arrestato avesse bisogno di aiuto, è scesa dalla vettura, ma solo una volta fuori dall’abitacolo ha compreso le intenzioni del ragazzo. Barakah ha, dapprima, sbattuto una bottiglia di liquore sulla carrozzeria mandandola in frantumi e ha poi cominciato ad inveire e a minacciare la donna affinché gli desse del denaro.

La vittima terrorizzata è riuscita ad allertare la sala operativa della Questura e a chiedere aiuto. Intanto anche il compagno della donna, sopraggiunto sul posto, ha tentato di bloccare il malvivente, che lo ha aggredito con un coltello. L'arrivo della polizia ha scongiurato il peggio.

© Riproduzione riservata