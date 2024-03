Messina, suora investita da un'auto muore dopo tre giorni di agonia

Ha lottato fino alla fine, ma si sono spente le speranze per Carmela Giuzio, suora di ottantadue anni che è morta dopo tre giorni di agonia a Messina. A provocare le ferite che si sono rivelate vitali, un incidente avvenuto venerdì 1 marzo in via Cesare Battisti, vicino all'istituto scolastico Jaci. Una donna a bordo di una Opel Mokka l'aveva investita mentre attraversava, l'impatto era stato violentissimo.

Quando era stato lanciato l'allarme, sul postoerano arrivati i sanitari del 118 che avevano trasportato la suora in condizioni gravissime in ospedale. Era stata ricoverata in rianimazione all'ospedale Piemonte, dove è deceduta oggi, lunedì 4 marzo. Conosciuta da tutti come suor Alberta, era molto amata e in tanti hanno pregato per lei in questi giorni di dolore e speranza.

Il giorno della tragedia stava andando a piedi in cattedrale: la notizia dle suo incidente aveva già provocato grande sconforto nella Chiesa messinese e, dopo la sua morte, tutti coloro che la conoscevano ricordano i bei momenti trascorsi alla libreria Paoline di via Garibaldi, dove era molto attiva.