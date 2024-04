Lipari, la visita sull'isola di Salvatore Spanò Corrieri dopo l'incontro con la sorella Angela riabbracciata a distanza di 60 anni

A Lipari la signora Angelina Spanò Corrieri dopo 60 anni ha riabbracciato il fratello Salvatore che è tornato dall'Australia, dove vive a Sydney. 87 anni la sorella, 79 il fratello. Gli unici rimasti in vita di 8 figli.

La tappa eoliana è una toccata e fuga di 24 ore. È giunto ieri con la moglie e due nipoti e ripartiranno stamane (sabato 20 aprile) con l’aliscafo per continuare un tour in Sicilia e nel resto d’Italia, prima di fare rientro in quella che è considerata l’ottava isola eoliana per i 40 mila isolani che vivono lì, giunti alla quarta generazione.

E dopo le visite ai tanti parenti sparsi sull’isola e le abbuffate con il gustoso cibo a chilometro zero, insieme alla consorte ed ai nipoti Holly e Dylan, ha voluto far visita al luogo dove sin da piccolo insieme al nonno ha iniziato a lavorare: al Caolino, situato a Quattropani, la borgata più alta di Lipari. E lì ha ritrovato la sua ruspa che utilizzava con il nonno quando ancora era un ragazzino. Ora reperto museale. E ancora una volta emozionato e commosso - come nell’abbraccio con la sorella Angelina - in dialetto ha sussurrato «mai avrei creduto di ritrovarla…».