Settant'anni e non sentirli: Giovanni Brancato nuota da Alicudi a Capo Calavà

Giovanni Brancato a 70 anni ha portato a compimento la traversata a nuoto di 20 km Alicudi-Capo Calavà. Lo Squalo delle Eolie, come viene soprannominato, si è tuffato dalla piccola isola ed in 48 ore è riuscito nell’impresa di raggiungere la costa siciliana.

«La traversata – dice all’arrivo Brancato, messinese di nascita ed eoliano d’adozione - è stata complicate per le forti correnti. Incontro quasi costante con i delfini. Piccola preoccupazione: l'incontro con una giovane verdesca. Ma poi l'ennesimo trionfo». Il biologo nutrizionista, ricercatore scientifico che vive ad Alassio, in Liguria, è stato accolto da una folla di simpatizzanti e dal vice sindaco Salvatore Salmeri, che ha commentato: «Grazie per aver scritto il nome di Gioiosa Marea nel tuo palmares».

Brancato che è testimonial di Mare Sicuro della guardia costiera, vanta un curriculum straordinario con le sue imprese a nuoto: la Corsica-Alassio, Tunisia-Sardegna, Alassio-Montecarlo e da Civitavecchia ad Alassio.

Video notiziarioeolie.it