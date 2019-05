Calcio, il Messina vince contro il Rotonda ed evita i play out

Il Messina vince in trasferta contro il Rotonda, già retrocesso, e tira un sospiro di sollievo, evitando la lotteria dei play-out.

A fine gara, brindisi, canti e balli negli spogliatoi dei peloritani, felicissimi di essere riusciti in questa impresa. Una vittoria meritata, quella del Messina, che si è salvato proprio all'ultima giornata di campionato, a spese della Sancataldese, pur vincitrice (per 4-0, in casa) con l'altra già retrocessa del girone, l'Igea Virtus.

Saranno così i nisseni e non i biancoscudati, domenica prossima, a giocarsi la permanenza nello scontro diretto col Roccella.

Sul campo del Rotonda partita a senso unico per i siciliani, andati in vantaggio dopo solo 3' con Cocimano. Nella seconda frazione di gioco le marcature di Barbera e Catalano: nel recupero il gol della bandiera di Galdean.

