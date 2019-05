I palermitani del Calcio Sicilia sono campioni regionali under 15 e under 17

Doppio successo per il Calcio Sicilia ai campionati regionali under 15 e under 17. I palermitani under 15 si sono imposti questa mattina per 3-0 sui catanesi de La Meridiana nella finale che si è giocata a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.

I gol tutti nel secondo tempo: doppietta di Settegrana (4'st e 15' st) e Renda (34' st).

Si tratta dell'ennesimo successo per Calcio Sicilia, l'ottavo negli ultimi 14 anni. È il secondo titolo regionale consecutivo conquistato nelle ultime tre finali giocate. Un vero e proprio record per i palermitani guidati dall'allenatore Catanzaro.

Finali regionali under 15 e 17, ecco le squadre in corsa: le foto Calcio Sicilia under 15 Calcio Sicilia under 17 Camaro under 17 La Meridiana under 15

Nel pomeriggio l'altro successo del Calcio Sicilia contro il Camaro per 2-1.

