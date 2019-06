Fc Messina, fumata bianca tra Arena e Lo Re: adesso c'è l'accordo per l'acquisizione del club

Si chiama Rocco Arena l'uomo che intende riportare a Messina il calcio che conta. L'imprenditore milanese ha raggiunto un accordo con Maurizio Lo Re per acquisire il Città di Messina.

La proposta d’acquisto presentata da Arena alla proprietà sarebbe di poche decine di migliaia inferiore all’ultima richiesta fatta da Sciotto per l’Acr Messina.

L'imprenditore milanese, così come riporta La Gazzetta del Sud, può anche contare sull’amicizia con i Franza per rilevare il marchio del Football Club, che riporta ai fasti del Messina in Serie A.

L’idea è quello di presentare in Lega, entro la scadenza del 20 giugno, il cambio di denominazione da Città di Messina a Fc Messina.

