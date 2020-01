Licata, arriva il forte Messina. Campanella: vietato sbagliare

Il conto alla rovescia è terminato in casa del Licata, formazione di calcio che milita nel torneo di serie D, che domenica torna in campo al Liotta contro il Messina FC in quella che è la prima sfida del girone di ritorno.

Un avversario ostico per i ragazzi di mister Giovanni Campanella che dovranno fronteggiare un Messina che si è rinforzato nel mercato di riparazione e che punta a piazzarsi tra le prime della classe. Allo stato attuale il Licata con i suoi 31 punti precede di appena due lunghezze i peloritani che scenderanno in campo al Liotta per cercare di agganciare i gialloblu' al terzo posto.

Per la gara di domani nessun particolare problema di formazione per mister Campanella che potrà contare sul rientro del centrocampista Marco Civilleri che dovrebbe essere tra i convocati. Il giocatore, assente dai campi da oltre un anno per squalifica, almeno inizialmente siederà in panchina, pronto a scendere in campo se sarà necessario. Civilleri, infatti, nonostante la lunga squalifica si è allenato regolarmente ma è chiaro che non ha il ritmo partita.

