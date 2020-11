Fc Messina, nodo Barcos e l’Acr si allena a Santa Teresa

Domenica di amichevoli in famiglia per Football Club e Acr Messina, con le due squadre che hanno completato una nuova settimana senza calcio ufficiale con due test ricchi di gol.

Al Despar Stadium, Pino Rigoli continua a testare la crescita dei tanti nuovi innesti nella rosa della capolista del campionato, ma ha dovuto schierare una formazione, quella giallorossa, in inferiorità numerica per le indisponibilità di Coria, Garetto, Dambros, Aita e Camara. 75 minuti su buoni ritmi, per una partita vinta con un pirotenico 7-4 dalla squadra in maglia azzurra e chiusa in 10 contro 10 dopo l’uscita dal campo di capitan Giuffrida.

Corposo tabellino completato dalle doppiette di Carbonaro e Bevis e dai sigilli di Caballero, Casella e Ricossa per la squadra azzurra; mentre tra i giallorossi vanno a segno Barcos, autore di una tripletta, e Noguera. Proprio il tesseramento del bomber argentino resta sotto osservazione: al di là del transfer atteso dalla federazione del Bangladesh, resta da risolvere la piccola grana del permesso di soggiorno.

Se ne saprà di più nelle prossime settimane, ma se il 29 novembre il Football Club dovesse tornare in campo per la regolare ripresa del campionato, Barcos quasi certamente non sarà disponibile. L’Acr Messina, dal canto suo, attende conferme dalla LND sulla disputa del recupero con la Gelbison in programma domenica 22 al Franco Scoglio. La situazione dei contagi in casa campana resta misteriosa, tanto che la gara in programma ieri con il Città di Sant’Agata è stata rinviata a data da destinarsi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE