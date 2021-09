Riapre lo stadio Franco Scoglio di Messina, è agibile: via libera dalla commissione prefettizia

Lo stadio di Messina è agibile: questo l’esito della Commissione provinciale di vigilanza pubblico spettacolo riunitasi oggi in prefettura. Il via libera è stato dato a seguito del lavoro svolto dal Comune che nelle precedenti sedute dell’organo di vigilanza ha assicurato il massimo impegno per garantire la sicurezza all’interno dell’impianto, adempiendo a quanto disposto dalla Commissione e finanziando i lavori.

La Commissione, presieduta dal viceprefetto vicario Patrizia Adorno, dopo aver valutato positivamente la documentazione prodotta dal Comune sui lavori eseguiti allo stadio ha svolto un sopralluogo che ha verificato gli interventi effettuati, fra i quali la sala Gos, il relativo sistema di videosorveglianza, la manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico compresa la sostituzione dei gruppi Ups, la sostituzione di alcuni fari delle torri di illuminazione, l’adeguamento dell’impianto antincendio e di rilevazione incendi, la riparazione dei cancelli e la ristrutturazione dei servizi igienici.

Per la verifica delle condizioni di sicurezza, di agibilità e di igiene, la Commissione ha iniziato a riunirsi da luglio, convocandosi anche il 13 agosto. Da subito i rappresentanti del Comune di Messina hanno espresso ampia disponibilità ad effettuare i lavori necessari per rendere agibile lo stadio per un pubblico di 6900 spettatori, attualmente ridotto al 25%, visto il permanere della Sicilia in zona gialla.

