Si chiude in parità il derby Fc Messina-Trapani, vincono Acireale e Licata

C'era grande attesa per il derby siciliano tra Fc Messina e Trapani, valido per la sesta giornata del campionto di serie D. Alla fine del match le squadre si dividono la posta in palio chiudendo sull'1-1. Bene invece il Licata che supera 4-0 il Portici. Successo anche per l'Acireale che espugna il campo della Sancataldese (0-2). Boccata d'ossigeno per il Troina fanalino di coda che vince 2-1 ai danni della Cavese. Quest'ultima perde il primo posto in classifica ora nelle mani della Real Aversa vittoriosa per 3-1 a Castrovillari. Il Paternò vince 3-0 il derby in trasferta contro il Giarre. Pesante ko interno del Biancavilla che cede 4-1 contro il Lamezia. Negli altri risultati, il Cittanova vince 1-0 a Rende, San Luca-Gelbison Cilento termina 1-1 e S.Maria Cilento-S.Agata 2-1.

Lotta aperta per il primo posto

Primo posto in lotta tra molte squadre nella classifica del girone I di serie D. Il Real Aversa è primo con 15 e precede di una lunghezza Gelbison Cilento e Paternò. Tre squadre al terzo posto con 13 punti: Lamezia Terme, Cavese e Portici. Il Trapani ha 7 punti, l'Fc Messina 2.

