Il Messina perde 2-0 a Catanzaro, i calabresi salgono al secondo posto

Il turno numero tredici del campionato di serie C, girone C, si è completato oggi (domenica 7 novembre) con altre sei partite. Il Messina ha giocato in serata allo stadio "Ceravolo" il match contro il Catanzaro, originariamente in programma alle 17.30. Al 27' i calabresi hanno sbloccato il punteggio con Carlini lesto ad insaccare su cross di Vandeputte. Al 9' della ripresa il raddoppio dei giallorossi di mister Calabro con il destro di Vandeputte su assist di Bombagi. Catanzaro che aggancia Palermo e Monopoli al secondo posto con 23 punti. La squadra di Ezio Capuano si ferma a quota 12.

Turris corsara aggancia il quarto posto

Successo esterno per la Turris che espugna il campo del Monterosi (1-3) e aggancia il quarto posto. Nel pomeriggio il Foggia di Zeman supera 3-0 allo "Zaccheria" la Paganese. Per i "satanelli" le rete di Ferrante e la doppietta di Curcio (uno su calcio di rigore). Il Potenza, prossimo avversario del Palermo, vince 2-0 sul Picerno. Per i lucani le reti di Piana e Zagaria. La Virtus Francavilla vince in rimonta la gara casalinga contro il Latina. Pontini avanti con la rete di Ercolano, poi il ritorno dei pugliesi che ribaltano lo score negativo con i gol di Maiorino ed Ekuban.

Classifica: Bari 27 punti; Catanzaro, Palermo, Monopoli 23; Turris 22; Foggia 21; Avellino, Virtus Francavilla, Taranto 20; Juve Stabia, Paganese 17; Catania, Campobasso, Picerno 16; Potenza, Monterosi 13; Messina 12; Latina 11; Vibonese, Fidelis Andria 9.

