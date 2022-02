La Jsl Women affronterà sul sintetico del Comunale di Brolo il quotato Camaro

Seconda partita consecutiva di Coppa Italia per la JSL Women, che affronterà domani (sabato 19 febbraio, ndr), sul sintetico del Comunale di Brolo, il quotato Camaro, che nel girone B d’Eccellenza ha conquistato 7 vittorie in altrettante partite disputate.

Sarà un ulteriore interessante banco di prova per la compagine tirrenica nel percorso di crescita intrapreso ad inizio stagione, che sta producendo benefici effetti sia dal punto di vista individuale che del gruppo. “Siamo subito ripartiti dall’ottima prestazione fornita a Siracusa, dove, purtroppo, è mancato soltanto il risultato – dichiara il tecnico Marco Palmeri -. Ora ci attende la sfida contro il Camaro, che è un avversario forte e più esperto di noi, ma proprio questo tipo di partite ci abitua ad impegni e palcoscenici più importanti e serve come verifica dei passi avanti compiuti”. Le ragazze stanno giocando molto in questo periodo, poiché disputano vari campionati, e le soddisfazioni non mancano. “Vista la loro età, partecipano all’Under 17 e 15 regionali e al calcio a 5. Le ottime risposte che stanno dando sono la conferma che il percorso intrapreso dalla società è quello giusto e di questo siamo soddisfatti ed orgogliosi”. Tra le protagoniste del brillante periodo delle neroverdi vi è la giovane (classe 2006) Denise Merlino: “Di certo siamo migliorate, ma c’è ancora tanta strada da fare. Le sconfitte non devono scoraggiarci, anzi servirci da ulteriore stimolo per fare bene. Personalmente punto ad affinare le mie potenzialità sia fisiche che comportamentali, mettendole a servizio della squadra”. Il match (inizio ore 15) sarà arbitrato dal signor Carlo Bellini di Palermo.

© Riproduzione riservata