Trasferta amara a Siracusa: "Vandalizzati i pullmini dei tifosi dell'Igea 1946"

Doppia amarezza per i tifosi dell'Igea 1946. Oltre alla sconfitta in trasferta contro il Città di Siracusa, hanno dovuto subire anche il danneggiamento di due pullmini che trasportavano i supporters giallorossi.

Al termine della gara di Eccellenza, infatti, una volta raggiunti i mezzi parcheggiati in un'area distante dallo stadio De Simone, su indicazioni degli addetti alla sicurezza, hanno trovato i vetri infranti e gli pneumatici tagliati.

Per rientrare a Barcellona, come scrive il sito 24live.it, è stato necessario l’arrivo di un altro pullman che è stato scortato lungo tutto il tragitto di ritorno. Nessun problema durante la gara che si è svolta in un clima sereno sia in campo che sugli spalti.

La Società Igea 1946, che ha preannunciato una denuncia su quanto accaduto, in un post sulla sua pagina Facebook commenta: "I minibus dei nostri supporters sono stati brutalmente vandalizzati da un gruppo di teppisti locali, costringendo i nostri cari a rimanere a lungo all'interno dello stadio, in attesa di mezzi sostitutivi. Ovviamente di ciò nessuna colpa hanno la stragrande maggioranza dei tifosi aretusei e men che meno l'ospitale e cordiale società di casa".

© Riproduzione riservata