Milazzo, Daspo per un tifoso ventottenne: voleva prendere d'assalto i supporter del Modica

Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per il tifoso ventottenne che, lo scorso 30 ottobre, in occasione dell’incontro di calcio tra Milazzo e Modica (vinto dagli ospiti per 1-0, match valido per il Girone B del campionato di Eccellenza siciliano), ha istigato alla violenza i tifosi, turbando l’ordine pubblico. Sono le disposizioni del Daspo deciso dal questore. Al giovane sono stati vietati i luoghi delle partite, comprese strade, stazioni e persino esercizi pubblici.

Il ventottenne, durante la partita, si è arrampicato sulla ringhiera in metallo che separa la gradinata e il campo di gioco dello stadio Marco Salmeri, quindi ha raggiunto il settore dedicato ai tifosi ospiti, oltrepassando un settore cuscinetto e ha minacciato gli avversari, slacciandosi la cintura dei pantaloni e colpendo la recinzione di separazione degli spalti. Infine, ha scosso con forza uno dei cancelli d’ingresso, cercando invano di aprirlo.

