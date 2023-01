Sant'Agata, il portiere Curtosi convocato nella rappresentativa di Serie D

L’ottima stagione del Città di Sant’Agata, che milita nel Girone I del campionato di Serie D, è messa ancor più in risalto dai riconoscimenti personali ai suoi giocatori. Dopo il «gol più bello del Girone dell’anno di D» scelto dai tifosi sui social ed attribuito a Giorgio Cicirello, arriva la convocazione nella Rappresentativa di Serie D per il portiere classe 2004, Flavio Curtosi. Il raduno è in programma mercoledì 18 gennaio presso il Centro tecnico federale di Catanzaro.

«Si tratta di una bella soddisfazione che premia le capacità e l'impegno del giovane portiere – ha commentato la società messinese – felici che il lavoro svolto col gruppo biancazzurro stia contribuendo a far emergere le doti tecniche del ragazzo».

Arrivato in estate dalla Vibonese, Curtosi in stagione ha subito 23 reti con 3 clean sheets nelle 19 partite giocate sinora, contribuendo al quinto posto in classifica della squadra.

© Riproduzione riservata