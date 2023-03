Zeman torna in Sicilia: cercherà la vittoria a Messina con il suo Pescara

Provare a bissare la vittoria di Agropoli (ottenuta contro la Gelbison). Questo l’obiettivo del Pescara di Zdenek Zeman che domani (ore 14.30) sarà di scena allo stadio Franco Scoglio di Messina per affrontare la formazione siciliana nella seconda trasferta di fila.

Il tecnico boemo, ex di turno, si aspetta progressi dalla squadra oltre che un risultato positivo per mantenere il terzo posto. Biancazzurri attesi da un vero e proprio tour de force, considerando che dopo la gara in terra campana di domenica scorsa, ci sono stati appena due allenamenti prima della partenza nel primo pomeriggio di oggi alla volta di Messina via Roma con partenza da Fiumicino. Per la gara con i giallorossi mancherà Rafia squalificato. Out Kraja e Gyabuaa. Torna Cancellotti. In attacco al fianco di Merola e Lescano, spazio a uno fra Kolaj e Cuppone. «Sono passati tanti anni dalla mia avventura di Messina. Incontreremo una buona squadra. Temo un po' - ha detto Zeman - le condizioni del terreno di gioco». I biancazzurri dopo la partita pernotteranno in Sicilia, giovedì mattina si alleneranno in zona per poi rientrare in aereo giovedì a Pescara sempre via Roma.

© Riproduzione riservata