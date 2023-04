Nicolò Zaniolo a Messina per una breve vacanza, lo scatto social

Nicolò Zaniolo è giunto a Messina per una breve vacanza. Lo scatto social pubblicato dal calciatore del Galatasaray sul proprio profilo Instagram ha fatto subito il giro tra i numerosi sostenitori dell'ex romanista.

Zaniolo nella foto scattata il 25 aprile è insieme al suo amico e consulente, Gaspare Galasso. I due, legati professionalmente, spesso sono insieme anche per trascorrere il tempo libero. Il calciatore del Galatasaray è giunto in riva allo Stretto, nella città nella quale, peraltro, ha giocato il padre Igor, ottenendo la promozione in Serie A nella stagione 2003/2004.

Lo scatto di Zaniolo, postato anche dall'amico Galasso, reca il tag “Messina”. Nelle ultime ore, il nome del calciatore è nuovamente al centro di indiscrezioni di mercato: alcune voci lo darebbero di ritorno in Italia per tornare a giocare in serie A.

