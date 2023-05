«Fedez, compra il Messina»: e il rapper ai tifosi risponde «Non capisco...»

I tifosi del Messina calcio lanciano un appello al cantante Fedez affinché rilevi la società. Il rapper è solo uno dei tanti vip a cui i supporter dei giallorossi, dopo l'annuncio del patron Pietro Sciotto di vendere la squadra, stanno chiedendo aiuto per far tornare agli antichi fasti una società che anni fa ha militato in serie A. Durante una diretta Instagram, Fedez ha letto il messaggio e stranito ha risposto: «Perché Fede presidente del Messina? Non sto capendo questo meme che state...cioè non capisco». Un'incertezza, quella di Fedez, che sembra legata alla mancata conoscenza delle sorti della squadra che si è appena salvata in serie C.

Da alcuni giorni, su Instagram, c'è chi ha fatto partire una vera e propria challenge che consiste nel lanciare un appello a personaggi noti affinché diventino proprietari della squadra. Uno dei primi vip ad essere interpellato, visto il suo attaccamento ai colori giallorossi, è stato il messinese Nino Frassica a cui un tifoso ha chiesto anche di presentarsi in tv con un cartello con scritto «Comprate il Messina». C'è chi ha citato Jeff Bezos. Il fondatore di Amazon ha ricevuto in posta diversi messaggi tra cui uno scritto a metà tra inglese e siciliano: «Hi Mr.Bezos I wanted to ask you to buy Messina Calcio picchì semu cunsumati. I await your reply message. Goodbye».

