Calci e pugni post partita, daspo di due anni per 6 giocatori di Virtus Messina e Atletico Pagliara. I fatti risalgono allo scorso 5 marzo quando al termine della gara, nel rientrare negli spogliatoi al Gescal Stadium, era scoppiata una violenta rissa tra alcuni giocatori di entrambe le squadre. I sei, tre per ogni squadra, sono calciatori dilettanti del campionato provinciale girone B di terza categoria. Il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, è stato emesso dal questore Gabriella Ioppolo dopo l’attività attività istruttoria della divisione anticrimine della questura. Per due anni, i sei calciatori, non potranno accedere a manifestazioni sportive e dovranno presentarsi in un ufficio di polizia nel giorno in cui sono previste gare.

Le indagini della polizia erano scattate dopo l'intervento al pronto soccorso del Policlinico in cui erano presenti alcuni calciatori delle due squadre. Per due atleti erano state necessarie le cure mediche, ma secondo il racconto di alcuni di loro, si cercava di minimizzare l’accaduto. Da qui, l’attività svolta dalla Digos che si è occupata di un’attività info-investigativa, dalla quale è emerso che al termine della gara, nel rientrare negli spogliatoi, era scoppiata una violenta rissa tra alcuni giocatori di entrambe le squadre che iniziavano a colpirsi a vicenda con calci e pugni.