Messina in lutto per la morte dell’ex portiere "volante" Giuseppe Salerno

Il calcio siciliano piange la morte di Giuseppe Salerno, indimenticato portiere del Messina negli anni cinquanta. Lo scorso 6 agosto aveva compiuto 93 anni. Definito portiere "volante" per la plasticità dei sui salti per parare, era stato prima capitano dell'Acr Messina e poi allenatore. A 20 anni venne chiamato dalla Juventus, ma tra domanda e offerta c'era una differenza di 3 milioni di lire e l'affare sfumò.

A comunicare il decesso è stato il figlio, a cui la società Acr Messina ha rivolto le sue più sentite condoglianze, estendendole a tutta la famiglia: "L'Acr Messina piange la scomparsa di Giuseppe Salerno, ex portiere e capitano giallorosso che vestì la nostra maglia in serie B per ben 6 stagioni dal 1953 al 1959, totalizzando complessivamente 129 presenze. Icona conosciutissima in città, 'Peppino' così chiamato da tutti, all'età di 90 anni si manteneva ancora in gran forma macinando km con la sua bicicletta. Stamattina purtroppo ci ha lasciati all'età di 93 anni, a comunicarlo il figlio a cui la società Acr Messina rivolge le sue sentite condoglianze a lui e a tutta la sua famiglia! Addio Peppino!"

Diffusa la notizia, in tanti hanno voluto testimoniare la vicinanza alla famiglia, ricordando le imprese di Salerno. "Un altro pezzo di storia che se ne va. Condoglianze alla famiglia", scrive Giuseppe Bonanno su Facebook. E ancora, Antonino Mangano: "Apprendo con molto dispiacere la scomparsa di Giuseppe Salerno e pensare che abitiamo a 50metri da casa mia sul Viale Italia e non ne sapevo niente. Condoglianze alla moglie, una combattente anch'essa". Sebastiano Montali ricorda: "Peppino è stato il mio portiere in centinaia di partite di allenamento ogni giovedì, io ero uno della difesa della squadra giovanile del Messina, il titolare della prima squadra difendeva sempre la porta della nostra squadra, eravamo grandi amici, la moglie era stata mia compagna nella scuola media alla famiglia, le mie più sentite condoglianze".

"Mi dispiace tantissimo mio caro e vero amico da sempre. Conservo nostalgici ricordi dei nostri incontri che organizzavo con i tuoi compagni dell'A.C.R. Messina, fra cui Mariano Melonari, Gino Zappetti, i compianti Renato Cardillo, Franco Chirieleison ........eri sempre felice e quante risate specialmente con Mariano che non vedevi da 60 anni! Ciao carissimo Peppino, riposa in pace. Sentite condoglianze alla famiglia tutta", scrive Benito Lucentini.