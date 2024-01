Torre del Greco, scontri fra tifosi della Turris e forze dell'ordine dopo la partita contro il Messina

Disordini e scontri tra tifosi e forze dell’ordine al termine della partita Turris-Messina giocata ieri sera (27 gennaio) e valida per il campionato di serie C. Al termine della gara (conclusasi 2-2, con due reti, una per parte, realizzate nel recupero) un gruppo di tifosi della squadra locale ha atteso i sostenitori ospiti davanti allo stadio Liguori di Torre del Greco. Per evitare contatti tra le opposte fazioni, le forze dell’ordine hanno organizzato cordoni protettivi. Ci sono stati lanci di oggetti nei confronti di poliziotti e carabinieri, alcuni dei quali hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

Su quanto accaduto, è intervenuto con una nota il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. «Come amministrazione comunale condanniamo con fermezza ogni forma di violenza», ha scritto il sindaco, aggiungendo di non voler entrare «nel merito degli aspetti di carattere giudiziario per i quali immagino siano in corso accurate verifiche da parte degli organi inquirenti».