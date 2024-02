Lanciò un petardo durante Messina-Benevento, daspo di 5 anni per un tifoso giallorosso

Daspo per cinque anni a un ultras messinese. Il provvedimento è stato emesso dalla polizia per un tifoso del Messina, a seguito della partita dello scorso 5 novembre tra il Messina e il Benevento. In quella occasione, allo stadio Franco Scoglio, durante la gara valida per la dodicesima giornata di andata di serie C, un tifoso messinese della curva sud, a tre minuti dal fischio di inizio della gara, avrebbe lanciato un petardo, provocando una grande una coltre fumogena, per poi allontanarsi indisturbato.

La Digos lo aveva denunciato per lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Il questore, su proposta della divisione anticrimine, ha ora emesso il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per 5 anni.