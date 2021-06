Taormina Film Festival: la 67ma edizione si aprirà con "Boys", il nuovo film di Davide Ferrario

La 67ma edizione del Taormina Film Festival si aprirà con "Boys", il nuovo film di Davide Ferrario con Neri Marcoré, Marco Paolini, Giovanni Storti e Giorgio Tirabassi. La rappresentazione avverrà in anteprima al teatro antico il 27 giugno, giorno d’inizio del festival. Spazio anche alla musica italiana, con un opening musicale che vedrà protagonista il polistrumentista, compositore e produttore discografico italiano Mauro Pagani.

L'inaugurazione del festival sarà affidata ad Anna Ferzetti che condurrà le serate di apertura e di chiusura della 67ma edizione, diretta da Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia.

Boys è la storia di quattro amici uniti dalla passione per la musica ma divisi da imprevedibili vicende personali, fino a quando la forza del loro sogno non irrompe di nuovo prepotentemente nelle vite di ciascuno in una singolare asimmetria di desideri e ambizioni. Il film è prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi per Lumière & Co. con Rai Cinema uscirà in sala il 1 luglio distribuito da Adler Entertainment.

Il programma ufficiale del festival verrà presentato il prossimo 15 giugno nel corso di una conferenza stampa congiunta fra Taormina e Roma in cui, inoltre, saranno annunciati i film e gli ospiti della rassegna che prevede un concorso internazionale.

