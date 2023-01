«White Lotus» lascia la Sicilia: ecco dove sarà girata la terza stagione

I due Golden Globe vinti non basteranno a lasciare «White Lotus in Sicilia» e neppure gli oltre 4 milioni di spettatori che negli Stati Uniti hanno seguito l'ultima puntata della seconda stagione. La miniserie tv, infatti, si prepara a fare le valigie e a traslocare.

White Lotus si trasferisce in Asia?

La terza stagione che già nei mesi scorsi è stata annunciata e che appare inevitabile dopo i recenti successi, secondo indiscrezioni verrà girata in Asia. Il suo creatore, Mike White, in uno speciale dietro le quinte andato in onda dopo l'ultimo episodio, ha anticipato quali sono i suoi obiettivi per il futuro della miniserie. Il trasloco sta nelle cose visto che la prima stagione è stata girata alle Hawaii e la seconda in Sicilia. The White Lotus, infatti, si fonda su un punto fermo: ogni stagione deve essere ambientata in un resort di lusso differente. E da quel che il regista e sceneggiatore ha anticipato, dovrebbe cambiare anche il tema: «La prima stagione si concentrava in qualche modo sui soldi, e poi la seconda sul sesso - ha detto -. Ho pensato che la terza potrebbe essere uno sguardo satirico e divertente sulla morte, la religione orientale e la spiritualità. Penso che potrebbe essere un mosaico interessante per farsi un altro giro al White Lotus». Ecco perché l'Asia sembra il contesto adeguato per affrontare questi argomenti.

Sulla location, del resto, lo stesso White aveva lasciato intendere nei mesi scorsi quali fossero le sue intenzioni: «Penso sarebbe divertente andare in un altro continente. Abbiamo fatto l'Europa, ora magari l'Asia, qualcosa un po' folle così».

White Lotus, le scene in Sicilia e le attrici italiane

La produzione televisiva Hbo è andata in onda su Sky nelle scorse settimane e ha fatto impazzire soprattutto il pubblico americano e inglese.

Gli spettatori di White Lotus dovranno abituarsi a nuovi scenari dopo il Four Seasons Hotel & Resort a 5 stelle San Domenico Palace di Taormina. Ma la miniserie ha valorizzato anche altre bellezze dell'Isola, come Noto o Cefalù. E ha prodotto un effetto positivo sul turismo visto l'incremento di prenotazioni e di ricerche sul web, sottolineate anche dalla stampa americana e inglese e in particolare da giornali come New York Times e Guardian.

Nel cast compaiono tre attrici italiane. Le due giovani Beatrice Grannò e Simona Tabasco, conosciute soprattutto grazie alla serie Rai ‘Doc – nelle tue mani’, e Sabrina Impacciatore che ha già alle spalle una più lunga carriera tra fiction e cinema d’autore made in Italy.

