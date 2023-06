Maria Grazia Cucinotta ospite d'onore a Shangai per il cinema italiano

Maria Grazia Cucinotta, da ben dodici anni madrina a Salina di Marefestival Premio Massimo Troisi, parte oggi per la Cina dove sarà ospite d’onore del Festival di Shanghai. «Sono onorata di portare in Asia la voce del cinema italiano - spiega l’attrice -. Parlerò dei progetti che legano l’Italia alla Cina con produzioni importanti, e naturalmente l’occasione sarà utile anche per raccontare del Premio Massimo Troisi istituito nel 2012». Quest’anno Troisi avrebbe compiuto 70 anni e il prossimo cadono i 30 anni di «Il postino», del cui cast Cucinotta faceva parte insieme a Troisi e Philip Noiret.

