Isole Eolie e set cinematografici: incontro a Lipari

Non solo cinema, ritorno al futuro… è il tema dell’incontro, promosso dal Festival del cinema italiano di Milazzo, che si svolgerà oggi, domenica 11 giugno, alle 19 a Lipari, all’Hotel Mea, nell’ambito della manifestazione Set-Eolie,. In un territorio come quello eoliano, scoperto nel secondo dopoguerra dai pionieri delle riprese subacquee della Panaria film con i loro documentari seguiti dai film Stromboli di Rossellini, Vulcano di Dieterle e L’Avventura di Antonioni, e quindi dal turismo sempre più impinente, si vuol puntare l’obiettivo, nuovamente, sulla valorizzazione della bellezza di questi luoghi, patrimonio dell’Unesco.

Una bellezza colta (come la definiva il celebre direttore d’orchestra Giuseppe Sinopoli) e complessa, anche se messa a rischio come accaduto l’anno scorso a Stromboli per un incidente evitabile in un set cinematografico. Se ne parlerà alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, dei deputati regionali Ismaele La Vardera e Antonio De Luca, del sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, e del presidente del Centro Studi eoliano, Nino Saltalamacchia. Interverranno i tanti ospiti del Festival del cinema italiano che si è tenuto a Milazzo.

