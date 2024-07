L'attrice Bella Thorne al Festival di Taormina: «L’abuso sessuale è pari all'omicidio»

«Il principale messaggio del mio corto, Unsettled, è che convivere con un abuso sessuale, come è capitato a me, è la cosa peggiore in assoluto. È quello che volevo mostrare in tutti i particolari in modo che il pubblico potesse davvero immedesimarsi in quello che Jason, il protagonista del mio film breve, ha vissuto. La violenza sulle donne, a livello di sofferenza, è pari a quella dell’omicidio, una cosa quest’ultima verso cui sono un po’ scettici solo gli uomini». Così l’eclettica ventiseienne Bella Thorne, attrice, cantante e regista, oggi al Taormina Film Fest dove è nel doppio ruolo di attrice e regista.

È infatti Divinity la protagonista del comedy-horror Saint Clare di Mitzi Peirone film ambientato in una piccola città che racconta la storia di una giovane donna solitaria perseguitata da voci che la inducono a commettere omicidi che non vengono mai scoperti o puniti, finché il suo ultimo crimine rivelerà il perché della sua ferocia, ed è invece regista al suo secondo cortometraggio appunto Unsettled. Qui ad essere abusato è un gay,Jay (interpretato da Jason Park, il vero protagonista di questo fatto di cronaca avvenuto nel 2010) capitato una sera in un club-gay sbagliato in Oklahoma. Il ragazzo si ritroverà poi legato in un fatiscente bagno per una lunga notte di orrore.