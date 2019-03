Scaricava liquami senza autorizzazione, azienda sequestrata nel Messinese

I carabinieri hanno eseguito, a Santa Lucia del Mela (Me), un decreto di perquisizione e sequestro in un’azienda zootecnica e contestualmente hanno notificato l’informazione di garanzia al titolare, ritenuto responsabile del reato di sversamento di liquami.

L’indagato, approfittando della fitta vegetazione della zona in cui sorge l’allevamento, ha scaricato liquami maleodoranti nell’alveo del torrente Gualtieri. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di un illecito deposito di feci di origine animale, esteso circa 40 mq, che ha

inquinato gravemente l’ambiente. L’area è stata sequestrata

