Alessio Machì, 63 anni originario di Mirto, in provincia di Messina, è morto oggi nell’ospedale Civico di Palermo, dove era ricoverato per le ferite riportate in un incidente stradale, avvenuto ieri pomeriggio, in via Maurizio Gorgone, a Torrenova.

L’uomo, stava percorrendo con la sua auto il centro abitato in direzione Sant'Agata Militello quando ha tamponato una Mercedes che era in sosta.

