Mercato di Messina, il Comune assegna i posti per San Filippo

Domani il sorteggio dei posti da occupare a S. Filippo. Il Comune convoca solo gli ambulanti autorizzati. Tutti gli altri resteranno fuori dal nuovo mercato .

Dopo settimane concitate si preparano al trasloco i mercatali della Zir, obbligati a spostarsi per fare spazio ai cantieri per la nascita della via del mare. Se il sorteggio previsto domani pomeriggio, presso gli uffici del dipartimento mercati, verrà ultimato regolarmente, già da questo fine settimana gli ambulanti autorizzati saranno operativi nei nuovi stalli assegnati nell'area del Palasanfilippo per vendite del

sabato e nella via Corbino Orso per lo svolgimento dell'attività domenicale. «Abbiamo convocato per il sorteggio dei posti - afferma l'assessore al commercio Dafne Musolino - soltanto i venditori autorizzati, anche se al momento gli ambulanti che sono stabilmente insediati alla Zir risultano 170. Di questi, però, una buona parte occuperebbe il suolo pubblico irregolarmente e non sarà convocata almeno fino a quando non mostrerà l'intenzione di volere regolarizzare la propria posizione pagando anche una quota minima».

L'articolo nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

