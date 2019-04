Controlli nei luoghi della movida a Messina, un arresto e 11 denunce

Controlli dei carabinieri nei luoghi della movida a Messina, un arresto per evasione e 11 denunce per vari reati. I carabinieri del comando provinciale, hanno effettuato controlli straordinari del territorio, impiegando personale del Nucleo Radiomobile e delle compagnie carabinieri urbane (Messina Centro e Messina Sud) per assicurare la tranquillità nella città dello Stretto.

I carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato, P. A., 31 anni pregiudicato messinese, per il reato di evasione, sorpreso nelle vicinanze della propria abitazione, dalla quale si era allontanato pur essendo sottoposto al regime della detenzione domiciliare.

I militari hanno , inoltre, hanno deferito in stato di libertà 6 persone tutte ricomprese nell'età tra i 20 ed i 40 anni, salvo un 57enne del posto, ritenuti responsabili del reato di molestie del riposo e delle occupazioni delle persone, poiché diffondevano musica ad altissimo volume dagli impianti stereofonici installati sulle loro autovetture, trasformate in discoteche viaggianti, incuranti del frastuono provocato che aveva effetti negativi sul riposo altrui.

