Nascondeva la droga nello scooter: arrestato 17enne a Milazzo

Un 17enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti dai poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza che lo hanno fermato e sottoposto a controllo dopo averlo visto girare con lo scooter a Milazzo alle 4,40 del mattino, in via Ciantro.

Il ragazzo guidava senza patente, lo scooter era privo di targa e sprovvisto di copertura assicurativa.

Durante il controllo i militari hanno scoperto che il minorenne, con precedenti, nascondeva nel vano sottosella del ciclomotore un coltello a serramanico e un contenitore con all’interno sostanza stupefacente, immediatamente sequestrati.

Dalle analisi è emerso che si trattava di canapa indiana per un peso complessivo di 28 grammi: un unico pezzo da 5 grammi e la restante parte già suddivisa in 33 dosi pronte ad essere smerciate.

I poliziotti hanno pertanto arrestato il 17enne e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, lo hanno trasferito al Centro di Prima Accoglienza presso il Tribunale per i Minorenni di Messina.

Lo scooter è stato sequestrato e sono state elevate sanzioni per circa 7 mila euro.

