Messina, il Comune prepara un piano traffico per Torre Faro

Valutazioni in corso a Messina per la nuova viabilità a Torre Faro che tra poche settimane sarà presa d'assalto. La Prima Commissione consiliare Mobilità Urbana, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, in vista della stagione estiva, ha incontrato il vicesindaco Salvatore Mondello, il presidente e i consiglieri della VI Municipalità Maurizio Mangraviti, Giovanni Russo e Antonio Lambraio. Nel corso della seduta sono emerse principalmente le volontà dell'amministrazione comunale e della VI Circoscrizione in merito al ripristino del parcheggio Torre Morandi, previa autorizzazione dell'Enel ente proprietario, e la valutazione dell'istituzione di una sosta a pagamento in tutta l'area compresa tra le vie Primo Palazzo e Pozzo Giudeo, con rilascio di pass ai residenti.

«La sola amministrazione invece - chiarisce Gioveni - starebbe valutando anche di istituire un'area pedonalizzata, scelta non condivisa appunto dalla Circoscrizione. Infine è stata attenzionata la problematica della movida notturna in via Consolare Pompea ed il Vicesindaco su quest'ultimo tema - conclude il Presidente - ha dato ampie garanzie sui futuri controlli, che saranno concertati anche con la Prefettura, annunciando il ripristino della navetta notturna di Atm nella prospettiva della futura assunzione di autisti».

Intanto entrano nel vivo le operazioni per la pulizia e lo sgombero dei litorali.

