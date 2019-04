Autocisterna sversa latte in un contenitore all'interno di un'auto: sequestro e multe a Messina

Un’autocisterna aversa il latte tramite i bocchettoni di scarico in contenitori all'interno dell’abitacolo di un'auto. È la scena che hanno visto i vigili urbani in via Don Blasco, a Messina.

Si trattava di latte proveniente dal Ragusano e destinato a caseifici di Messina e provincia. Subito sono scattati i controlli sui veicoli ed è stato inviato sul posto personale addetto al controllo del cronotachigrafo del mezzo pesante che ha riscontrato infrazioni sui tempi di guida del conducente.

È intervenuta anche la sezione di polizia giudiziaria che ha verificato la tracciabilità del latte caricato sulla cisterna e la documentazione e i medici sanitari dell’Asp che hanno disposto il sequestro per la successiva distruzione soltanto del latte contaminato all’interno della macchina, circa 300 litri.

Due le persone che sono state multate per violazioni al Codice della strada e ai sensi dei decreti legislativi sulla conservazione della merce alimentare.

