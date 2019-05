Messina, controlli intensificati il primo maggio: denunce e sei patenti ritirate

Controlli straordinari da parte del comando provinciale dei Carabinieri, in occasione della festa del primo Maggio.

Un 30enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana, suddivisa in dosi.

Un 56enne è stato sempre denunciato all’Autorità Giudiziaria ma per il reato di guida in stato di ebrezza. Un 21enne ed un 24enne sono stati invece denunciati all’Autorità Giudiziaria per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari visto che, controllati alla guida dei rispettivi veicoli, apparivano in stato psicofisico alterato .

Un 19enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria perchè sorpreso alla guida di un’autovettura semza patente, e non era la prima volta che è stato beccato.

Quattro persone, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, sono ritenuti responsabili, invece, del reato di molestie del riposo e delle occupazioni delle persone, poiché diffondevano musica ad altissimo volume dagli impianti stereofonici installati sulle loro autovetture. I Carabinieri hanno anche proceduto al sequestro degli apparati installati sulle vetture.

Inoltre, 11 persone, di età compresa tra 17 e 51 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, hashish e cocaina detenute per uso personale, e hanno sequestrato circa 24 grammi complessivi di sostanza stupefacente.

Sono stati controllati in tutto 42 veicoli ed identificate 61 persone, oltre 25 le infrazioni alle norme del Codice della Strada contestate, tra cui 1 per guida senza patente e 7 per mancanza di copertura assicurativa obbligatoria.

Sette veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e 6 patenti di guida sono state ritirate, in vista della successiva sospensione.

