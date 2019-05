Frana sulla SS 116 a Naso, strada chiusa in entrambe le direzioni

Frana lungo la Statale 116 che collega Randazzo a Capo d’Orlando. Per questo è stato chiuso al traffico il tratto stradale in entrambe le direzioni, all'altezza del chilometro 54,400 che ricade nel comune di Naso.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Anas che hanno deviato il traffico sulle strade del paese. Per gestire la viabilità sono intervenute le forze dell'ordine

La frana si è verificata dopo la mezzanotte nella zona “Convento” di Naso.

Ad accorgersi dello smottamento è stata un’automobilista, poichè la strada è stata invasa dal fango e dai detriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sant’Agata Militello.

