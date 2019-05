Messina, chiuso panificio con carenze igienico sanitarie: sanzioni per oltre 17 mila euro

È stata sospesa l'attività commerciale del panificio "La casa del pane” in via Tommaso Cannizzaro a Messina. Per il titolare sono scattate sanzioni complessive per 17.600 euro. Gli agenti della polizia di Stato, quelli della municipale della sezione Annona, i tecnici della prevenzione del Sain- Asp hanno effettuato alcuni sopralluoghi nella zona centrale di Messina.

Tra gli altri, è stato sottoposto a controllo il panificio “La casa del pane”, all’interno del quale evidenti sono risultate le violazioni amministrative e sanitarie.

Il personale intervenuto ha riscontrato pessime condizioni igieniche come il degrado diffuso, sporcizia sul pavimento, attrezzature e macchinari, fuochi della cucina non puliti e senza alcuna manutenzione a discapito dell’igiene degli alimenti e della tutela della salute pubblica.

