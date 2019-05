Bimbo di 3 anni muore in ospedale a Messina: si indaga sulle cause del decesso

È giallo per la morte di un bimbo di tre anni di Santa Teresa Riva all’ospedale Policlinico di Messina. Il piccolo è arrivato due giorni fa ed è stato ricoverato d'urgenza in terapia intensiva pediatrica. Ieri, a mezzogiorno, è morto.

Per i medici il decesso è dovuto "ad una insufficienza multi-organo". Intanto, però, il magistrato ha aperto un fascicolo per capire le cause della sua morte.

Il corpo del bambino si trova ancora nella camera mortuaria del Policlinico di Messina, a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà stabilire se effettuare un'autopsia sul corpo del piccolo.

Sono stati interrogati familiari e conoscenti per capire le cause della morte. Il bambino era affetto da una malattia rara e per questo gli inquirenti della Squadra Mobile di Messina stanno effettuando indagini a 360°.

La Procura di Messina intanto conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo del piccolo sul quale sarebbe stata accertata la presenza di fratture multiple e gli inquirenti stanno cercando di capire se sono dovute alla sua malattia o se il piccolo è stato picchiato. Oggi la polizia ha interrogato medici e familiari.

© Riproduzione riservata