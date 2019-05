Baracche a Messina, sopralluogo per dare il via alle ruspe

Non ci sono più scuse alla demolizione delle baracche di Camaro sottomontagna. Oggi il sopralluogo guidato dal vicesindaco Salvatore Mondello quando sono iniziati gli interventi di disinfestazione prima che le ruspe facciano la loro parte buttando giù le casette.

A Camaro sottomontagna sono stati consegnati a inizio anno 46 alloggi. Mondello era accompagnato dal presidente dell'Agenzia del Risanamento Marcello Scurria, dal responsabile tecnico dell'Agenzia Grazia Marullo, dal presidente di Messina Servizi Bene Comune Pippo Lombardo, presente anche una rappresentanza di maestranze sia del Comune che di Messina Servizi.

Nel corso del sopralluogo si è provveduto a perimetrare l'area delle baracche che dovranno essere demolite. "Si è già passati pertanto alla fase operativa - ha sottolineato Mondello - attraverso la pulizia da parte della società Messina Servizi di suppellettili e materiali ingombranti lasciati in libertà nel perimetro delle baracche. È stata predisposta altresì una fase di videosorveglianza per scongiurare eventuali depositi di rifiuti in queste aree e si è definito, attraverso i tecnici incaricati, ad effettuare una prima valutazione dei quantitativi di amianto che dovranno essere smaltiti nel più breve tempo possibile. Quest'ultima attività ovviamente sarà effettuata soltanto dopo la predisposizione di tutti i documenti necessari per la parte amministrativa per la rimozione dell'amianto stesso".

L'articolo nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

