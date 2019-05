Tutela del mare a Messina, De Luca: «Avremo presto la bandiera blu»

C'è un piano ben preciso del Comune per ottenere la Bandiera Blu. Come già fatto a Santa Teresa Riva il sindaco Cateno De Luca ha illustrato il progetto insieme al vicesindaco Salvatore Mondello, all'assessore alle Politiche del Mare Dafne Musolino, al progettista Giovanni Scipilliti e al responsabile del procedimento Francesco Falcone.

“Messina deve competere - ha sottolineato De Luca - come è avvenuto qualche anno fa a Santa Teresa di Riva quando è stata assegnata la quinta bandiera blu in Sicilia. Noi abbiamo avviato questa iniziativa “Aspettando la Bandiera Blu” individuando nella zona sud, esattamente a Santa Margherita, e a Capo Peloro per la zona nord, circa un chilometro di spiaggia per ogni area, dove sono stati installati tutti gli elementi e avviati quei servizi indispensabili per ottenere la certificazione della bandiera blu”.

L'aspetto importante è la presenza di una spiaggia con docce, bagni chimici, scivoli e aree attrezzate per portatori di handicap e isole ecologiche che saranno soggetti a sorveglianza, elementi basilari per l'istruttoria della bandiera blu. Bisogna raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata per ottenere la bandiera blu a febbraio 2020, questo è uno degli aspetti indispensabili che caratterizzano il percorso per ottenere la certificazione. Proprio ieri sono giunti in città i kit che saranno consegnati ai condomini. “Gli elementi base del progetto - ha proseguito Mondello - sono la sostenibilità ovvero l'utilizzo di materiale compatibile con l'ambiente e la fruibilità intesa come totale utilizzo delle aree pubbliche, anche da chi è portatore di handicap. Tale sperimentazione sarà avviata in due punti chiave della città come Capo Peloro e Santa Margherita”.

