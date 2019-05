Milazzo, ruba capi d'abbigliamento presso Decathlon: arrestata

Una 34enne Antonina Misiti, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata per furto aggravato.

La scorsa domenica pomeriggio, la donna si era recata presso Decathlon al Centro Commerciale Parco Corolla e aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio con l'ausilio di un paio di forbici da elettricista& e aveva nascosto tutto nella propria borsa.

Il personale del Commissariato di Milazzo è stato allertato dagli impiegati del punto vendita. L'addetto alla vigilanza aveva fermato la donna per cui i poliziotti hanno identificato la donna e arrestato per tentato furto aggravato e denunciata a piede libero per il reato di ricettazione poiché nel suo portafoglio è stata rivenuta una carta di identità in corso di validità che risulta rubata nel 2018. Per la donna, l'Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura degli arresti domiciliari.

Gli agenti hanno denunciato anche una 33enne, sempre nota alle forze dell'ordine, perchè ritenuta complice, per il concorso nel reato di tentato furto aggravato.

© Riproduzione riservata