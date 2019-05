Terme Vigliatore, nasconde in casa 110 chili di marijuana: arrestato 47enne

Nasconde 110 chili di marijuana all’interno della propria abitazione a Terme Vigliatore. I carabinieri hanno arrestato, I.J., di 47 anni, di nazionalità albanese, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri i militari hanno predisposto un servizio di osservazione vicino all’abitazione dell’uomo. Quando è rientrato i carabinieri hanno notato che l’uomo, prima di entrare in casa, si è guardato più volte intorno. Così è scattata la perquisizione a casa dell'uomo dove sono stai trovati 82 involucri in cellophane sottovuoto, contenenti sostanza stupefacente marijuana per un peso complessivo pari a 110 chili.

L'uomo è stato portato nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione della procura della Repubblica per la successiva udienza di convalida.

