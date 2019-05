Truffa nello smaltimento della corrispondenza: sospesi 4 dipendenti delle poste a Messina

Per ottenere premi e guadagni per il veloce smaltimento della corrispondenza non consegnavano buste e pacchi. Per questo quattro dipendenti delle poste italiane sono stati sospesi da qualsiasi attività nei pubblici uffici a Messina. Sono accusati di truffa ed interruzione di pubblico. I dipendenti lavoravano nel centro postale primario di distribuzione di via Olimpia a Messina.

Gli inquirenti della squadra mobile hanno tenuto sotto controllo per circa un anno quanto accadeva nell'ufficio. I quattro avrebbero sequestrato la corrispondenza in parte destinata al macero ed in parte da restituire a mittente, nonostante i rispettivi destinatari risultassero facilmente rintracciabili grazie all'indirizzo sui pacchi e nelle buste.

E' risultato che gli indagati turbavano la regolarità del servizio pubblico cui erano preposti e omettevano volontariamente il recapito di plichi postali ai destinatari. I dipendenti delle poste avrebbero giustificato questa omissione compilando un modello, dove scrivevano che il destinatario non era rintracciabile e irreperibile.

In questo modo è stata "smaltita più velocemente" la corrispondenza e questo permetteva loro di guadagnare di più perché ottenevano premi economici di produzione e di incentivazione operativa.

