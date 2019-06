Porta a porta al via a Messina, oggi il primo test a Santa Margherita

Il Comune non conosce i nomi degli inquilini ai quali consegnare i kit per la raccolta differenziata porta a porta. Comincia oggi con il test al villaggio Santa Margherita il piano casa per casa ma gli amministratori di condominio si sono opposti a fornire all'amministrazione i cognomi per l'anagrafe condomiale, elencato soltanto il numero delle unità immobiliari.

«Ci siamo opposti tutti - dichiara l'ex consigliere comunale e amministratore di condominio Santi Daniele Zuccarello, la legge non prevede di trasmettere i nominativi e non lo faremo».

Il Comune sta rispondendo ai responsabili delle palazzine. In città il «porta a porta fa la differenza» prevede spot, eventi, incontri con la popolazione e gli amministratori di condominio, infopoint itineranti nei principali punti di aggregazione, edutainment nelle scuole, disponibile il numero verde gratuito 800 042 222 per richieste, segnalazioni e suggerimenti, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

