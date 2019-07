Stromboli, situazione più difficile a Ginostra: 30 turisti vanno via con l'aliscafo

"Sono volati lapilli" che "hanno provocato incendi" e "c'è tanta paura nella frazione di Ginostra, quella maggiormente danneggiata dall'esplosione del vulcano". Così padre Giovanni, parroco di Stromboli, che da un'altra isola dell'arcipelago delle Eolie ha raccolto le testimonianze dei suoi fedeli presenti sull'isola. Anche lui non ha notizie di feriti, ma, aggiunge, chi "ha più paura sta cercando di andare via da Ginostra, ma può farlo soltanto via mare".

Trenta persone che si trovavano a Ginostra, sono state imbarcate, dopo l'esplosione del vulcano di Stromboli, con l'aliscafo della liberty Lines. Un altro mezzo navale sta per recuperare altri turisti che sono in questa frazione del comune di Lipari. Ma la decisione di partire o rimanere lì è a loro discrezione.

Non è stato al momento avviato alcun piano di evacuazione. "Nessun allarmismo - dice il sindaco di Lipari Marco Giorgianni - solo fumo per il grosso incendio, la situazione è sotto controllo, stanno arrivando i canadair per spegnere il fuoco alimentato dal vento".

Stromboli, il boato e una grande colonna di fumo dal vulcano: le foto dell'esplosione Una nube enorme di fumo dopo l’esplosione del vulcano a Stromboli Un’immagine della violenta esplosione registrata dal cratere del vulcano Stromboli Esplosione del vulcano Stromboli Una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano Stromboli dall’Ingv di Catania Una foto scattata dalla spiaggia I turisti impauriti hanno iniziato ad andare via dall’isola La vasta colonna di fumo seguita all’esplosione Una foto scattata da chi si trovava in barca La caduta di lapilli ha provocato incendi nella zona dei canneti Un’immagine da Lipari della violenta esplosione registrata dal cratere del vulcano Stromboli dall’Ingv di Catania. Due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco. La caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti Terrore a Stromboli Un boato ha accompagnato l’esplosione Fumo alle Eolie Un’immagine della violenta esplosione La nube di fumo

© Riproduzione riservata